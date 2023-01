Die eine kämpft wenigstens. Und eine zweite, die wohl im Herbst kämpfen muss, hilft ihr schon mal dabei. Feuerwache Berlin-Neukölln am Freitag voriger Woche. Franziska Giffey und Nancy Faeser treffen Einsatzkräfte, die in der Silvesternacht von Randalierern angegriffen wurden. Die Feuerwehrleute erzählen von Hinterhalten, in die sie gelockt, von Barrikaden, mit denen sie aufgehalten wurden. Von der nackten Angst, die sie hatten.

Zugang zu allen STERN PLUS-Inhalten und Artikeln aus dem Print-Magazin werbefrei & jederzeit kündbar Jetzt gratis testen Bereits registriert? Hier anmelden