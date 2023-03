Die steile Karriere des Wortes Mindset analysiert Nico Fried in seiner aktuellen Kolumne

Der CDU-Abgeordnete Kiesewetter appelliert an das richtige Mindset. Was soll das eigentlich sein?

von Nico Fried "Ohne Zeitenwende im Mindset gibt’s nur weiter Durchwurschteln", meint der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter. Doch was ist eigentlich dieses Mindset? Zur Geschichte eines Modeworts.

Roderich Kiesewetter kennen Sie vielleicht aus dem Fernsehen. Er ist Bundestagsabgeordneter der CDU, Außenpolitiker und als vehementer Befürworter von Waffenlieferungen an die Ukraine ein gern gesehener Gast in Talkshows. Kiesewetter hat sich jüngst darüber aufgeregt, dass Außenministerin Annalena Baerbock und Kanzler Olaf Scholz sich trotz der angespannten Weltlage nicht darauf einigen konnten, einen Nationalen Sicherheitsrat einzurichten. Seinen Ärger packte er in die Formulierung: "Ohne Zeitenwende im Mindset gibt’s nur weiter Durchwurschteln."