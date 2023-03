stern Autor Nico Fried zur Vertrauensfrage in der Politik

von Nico Fried Einst setzte Gerhard Schröder mit der Vertrauensfrage im Bundestag sein Amt aufs Spiel. 22 Jahre später geht auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mit seiner Rentenreform ein hohes persönliches Risiko ein. stern-Autor Nico Fried über die ultimative Gewissensfrage.

Gerhard Schröder griff zum Telefon, nachdem er 2001 im Bundestag die Vertrauensfrage zum Anti-Terror-Einsatz der Bundeswehr mit gerade mal zwei Stimmen mehr als notwendig überstanden hatte. Der Kanzler, der für die uneingeschränkte Solidarität mit den USA nach dem 11. September sein Amt aufs Spiel gesetzt hatte, rief Wolfgang Ischinger an, den Botschafter in Washington. Dem Kanzler war wichtig, so erinnerte sich Ischinger später, dass man im Weißen Haus wusste, welches Risiko er eingegangen war.