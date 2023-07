Kanzler Scholz kommt in Erklärungsnot, weil durch die Inflation der Effekt der Mindestlohnerhöhung aus 2022 verpufft. Nico Fried fragt sich: Hängt Respekt vom Wahlkalender ab?

Lars Klingbeil wirkt als SPD-Chef bisweilen älter, als er ist (45). Er ergeht sich gern in außenpolitischen Großanalysen und tut so, als verfolge er das Koalitionsgewese wie ein langgedienter Trainer vom Spielfeldrand. Manchmal vergibt er auch Noten. Jetzt aber hat selbst Klingbeil gemerkt, dass die SPD bei einem Thema in arge Verdrückung gerät: dem Mindestlohn.

Es war im Oktober 2017, als Olaf Scholz als Erster forderte, seine Partei solle sich für einen Mindestlohn von zwölf Euro einsetzen. Das war damals leicht, denn alle dachten, Deutschland werde bald von einer Jamaika-Koalition regiert. Es kam anders, und Scholz wurde Vizekanzler. Aber die zwölf Euro hob er sich auf für den Wahlkampf 2021. Und nach seinem Sieg setzte er sie durch.