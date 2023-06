Im Sommer feiern Journalisten und Politiker zusammen so einige Feste, da wird so manche Kritik und Unmut, der guten Stimmung wegen, gern mal vergessen

von Nico Fried Vor der Sommerpause feiern Medien mit Politikern, auch mit denen, die sie sonst kritisieren. "Wer nicht gut genug fürs Land ist – für ein Fest reicht es“, meint stern-Kolumnist Nico Fried.

Die Tage vor der Sommerpause sind lang. Feste und Empfänge verstopfen die Terminkalender in den letzten Sitzungswochen des Bundestages, Vertretungen der Bundesländer laden ein, Ministerien, Fraktionen. Und natürlich geben sich auch viele Medien die Ehre. Manche bitten in die Enge ihrer Redaktionen, andere chillen in der lauen Sommerluft vor der Haustür, und wieder andere mieten angesagte Berliner Restaurants.