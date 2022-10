Bei der Landtagswahl in Niedersachsen ist die SPD ersten Hochrechnungen zufolge erneut stärkste Kraft geworden. Demnach holten die Sozialdemokraten 32,7 Prozent, vor der CDU mit 27,5 Prozent. Die Entwicklungen der Wahlnacht im stern-Liveblog.

Es ist die vierte und letzten Landtagswahl in diesem Jahr. Doch wie selten zuvor dürfte ein Urnengang in einem Bundesland so von bundespolitischen Themen überlagert worden sein wie dieser. Wie komme ich durch die Energiekrise? Und was droht uns noch durch Wladimir Putins Krieg in der Ukraine? Das seien die Fragen gewesen, die die Menschen beschäftigt haben, berichteten Wahlkämpfer aller Couleur noch vor dem Wahlsonntag.

Verfolgen Sie alle Entwicklungen des Wahlabends stern-Liveblog:

Die Wahl-Nacht in Niedersachsen Dieter Hoss FDP-Mann Stefan Birkner hätte gerne auf die Spannung verzichtet, die sich für die Liberalen abzeichnet. Er verbreitet Optimismus, dass seine Partei dem Landtag wieder angehören wird – trotz Verlusten. Vom Einzug der FDP in den neuen Landtag hängt - Stand jetzt - lediglich ab, wie deutlich eine Mandatsmehrheit für Rot-Grün wäre. Dieter Hoss Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) in einer ersten Reaktion: Es war ein unangenehmer Wahlkampf wegen "der tiefen Sorgen der Wählerinnen und Wähler". Die Wahlkämpfer haben sich einiges anhören müssen. "Wir haben gekämpft und wir haben gewonnen!" Die Wähler:innen "haben der SPD den Regierungsauftrag erteilt und niemandem sonst." Dieter Hoss Hochrechnungen, Koalitionsrechner, Auswertungen auf Wahlkreisebene und weitere Statistiken finden Sie übrigens den ganzen Abend über in unserer interaktiven Grafik: Landtagswahl in Niedersachsen – alle Infos in der Wahlgrafik Hochrechnungen, Koalitionsrechner, Auswertungen auf Wahlkreisebene und weitere Statistiken zur Wahl in Niedersachsen Dieter Hoss Die Forschungsgruppe Wahlen hat eine erste Hochrechnung, die die Prognose weitgehend bestätigt:



SPD 32,7

CDU 27,5

Grüne 14,3

FDP 5,0

AfD 11,8

Linke 2,9

Sonstige 5,8



Die Zahlen von Infratest-Dimpa weichen nur marginal von diesen Zahlen ab. Der Trend scheint sich zunächst einmal zu verfestigen. Dieter Hoss Wahl-Déjà bei den Grünen: Sie sind Umfrage-Weltmeister; bei den Wahlergebnissen aber regelmäßig weniger gut. Auch diesmal: Zwischenzeitlich stand die Regierungspartei in Berlin bei 24 und 22 Prozent. Jetzt sind es rund 14 Prozent gelandet – und besser waren sie in Niedersachsen nie. Grünen-Chef Omnid Nouripour in der ARD: "Das passiert uns nicht zum ersten Mal." Dieter Hoss "#CDU-Generalsekretär @MarioCzaja nennt den Ausgang der #ltwnds „kein schönes Ergebnis". Die CDU fährt eines der schlechtesten Ergebnisse ihrer Geschichte in Ni… Externer Inhalt Beim Anzeigen externer Inhalte werden Daten an Dritte übertragen. Dieter Hoss AfD-Chef Chrupalla führt das gute Wahlergebnis seiner Partei in Niedersachsen auf die Politik in Berlin zurück und fordert dazu auf, die Kriegssanktionen gegen Russland zu beenden und Gas aus Russland zu beziehen. Dieter Hoss "Prognose zur Landtagswahl in Niedersachsen SPD 32,5 % CDU 27,5 % Grüne 14,5 % FDP 5,0 % AfD 12,0 % Linke 3,0 % Andere 5,5 % #Niedersachsenwahl #ltwnds" Externer Inhalt Beim Anzeigen externer Inhalte werden Daten an Dritte übertragen. Dieter Hoss Grünen-Bundeschef Omnid Nouripour signalisiert im ZDF - wenig überraschend - Bereitschaft für ein rot-grüne Regierungsbündnis im Hannoveraner Landtag. Dieter Hoss Die beiden großen Parteien haben deutliche Verluste hinnehmen müssen. Klare Zugewinne feiern die Grünen und die AfD. Dieter Hoss Die Prognose bringt zunächst einmal keine klare Mehrheit. Eine Große Koalition ist hier nicht favorisiert worden. Für Rot-Grün könnte es zu einer Mehrheit in den Sitzen reichen. Wie komfortabel diese ist, hängt auch vom Abschneiden der FDP ab. Dieter Hoss Erste Reaktion von SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert: Starkes Ergebnis aus eigener Stärke von Stephan Weil heraus. Aber auch ein konstruktiverer Politikansatz; Weil beteiligt sich an Lösungen. Der Anti-Ampel-Wahlkampf ist ins Leere gelaufen. Dieter Hoss Das ist ein etwas überraschend klarer Vorsprung für die SPD, die Union war stärker eingeschätzt worden. Dieter Hoss Und das ist die erste Prognose direkt nach Schließung der Wahllokale (nach Infratest-Dimap):

SPD 33,5

CDU 27,5

Grüne 14.0

FDP 5

AfD 11,5

Linke 2,5

Andere 6,0 Dieter Hoss Übrigens trotz aller Weltkrisen. Landespolitische Themen hat es im Wahlkampf auch gegeben: Schulsystem, Kita-Plätze, teure Wohnungen, Gesundheitswesen ...