Kanzlerpartei in der Krise Noch da? Warum die SPD plötzlich lauter werden will

von Florian Schillat Miese Umfragen, schlechte Aussichten: Es läuft gar nicht gut für die SPD. Jetzt soll wieder mehr gestritten werden – notfalls auch mit dem Kanzler.

Was läuft schief bei den Sozialdemokraten? Aaaalso… Die Partei brauche dringend Veränderung. Müsse sich stärker für Arbeiter und arme Menschen einsetzen. Viele würden sich von der Bundesregierung – angeführt von der SPD – im Stich gelassen fühlen. Es bestehe Handlungsbedarf. Ach was, sogar eine Kursveränderung sei erforderlich.

Rumms.

So sieht es jedenfalls die Parteijugend, ausbuchstabiert in einem Leitantrag, der kommendes Wochenende beim Bundeskongress der Jusos beschlossen werden soll. Platziert unter der Zwischenüberschrift: "Verhältnis zur SPD". Das könnte offenkundig besser sein.

Nun gelten Jugendverbände traditionell als aufmüpfig, als eigensinnig. Doch hinter der grundsätzlichen Analyse dürften sich auch immer mehr Genossen aus der Mutterpartei versammeln können: Es sollte deutlich besser laufen für die SPD.

SPD in der Krise: Was läuft schief bei den Sozialdemokraten?

Die Umfragewerte: bei dürftigen 15 Prozent, zumal für eine Kanzlerpartei. Die Ergebnisse bei den letzten Landtagswahlen: regelrechte Denkzettel, sowohl in Bayern als auch in Hessen wurden die Sozialdemokraten mit (teils historischen) Tiefstständen abgestraft. Die Zukunft: verheißt nichts Gutes.

Kommendes Jahr steht die Europawahl an, eine klassische Protestwahl. Glaubt man den Umfragen, geht die in Teilen rechtsextreme AfD bei den darauffolgenden Landtagswahlen in Ostdeutschland als klare Gewinnerin vom Platz – und die SPD teils einstellig unter.

Also: Was läuft schief bei den Sozialdemokraten?

Der überraschende Sieg bei den Bundestagswahlen hat die Partei diszipliniert, die Reihen der eigentlich streitlustigen Genossen geschlossen. Zweifel oder gar Kritik am eigenen Kurs wurden kaum laut. Stattdessen übte sich die Partei in demonstrativer Zurückhaltung. Ganz nach dem Motto: Bloß keine Reibereien – die stören nur beim Regieren.

Das war die Hoffnung. Hier ist der Haken: Wer aus konsequenter Ruhe seine Kraft schöpfen will, verschafft sich bei Lärm kaum Gehör.

Zwar konnte die SPD einiges durchsetzen, etwa die Erhöhung des Mindestlohns oder die Einführung des Bürgergelds. Gefeiert wurde das eher im Stillen. Die lärmenden Schlagzeilen schrieben die Koalitionspartner, die sich lautstark über die Kindergrundsicherung (Grüne) oder das Wachstumschancengesetz (FDP) zofften.

Das Kalkül, innerparteiliche Reibungen den anderen zu überlassen, konnte die eigenen Beliebtheitswerte offenkundig nicht steigern. Die SPD hatte sich auf die Rolle der Moderatorin und Mittlerin verlegt – mal dem einen, mal dem anderen Streithals zugeneigt. Die Botschaft an die Wähler sollte offenkundig diese sein: Bei der SPD regieren die Profis, die den Laden am Laufen halten. Während bei den anderen die eine Hand nicht wisse, was die andere tut (Grüne) oder man gleich selbst Opposition in der Regierung spielt, um aus dem ungeliebten Ampel-Bündnis hervorzustechen (Liberale) – so wird es jedenfalls von dem ein oder anderen Genossen verbreitet.

Nur: Die Position der SPD, das notwendige Ringen um den eigenen Kurs ging beim ganzen Moderieren oftmals unter.

Allmählich scheint sich bei der SPD der Eindruck durchzusetzen, dass es nicht reicht, die Koalition und vielen Krisen zu managen, dass man stattdessen auch eigene Akzente setzen muss. Selbst wenn das bedeutet, auf Konfrontation mit den Koalitionspartnern zu gehen. Oder sogar mit dem eigenen Kanzler. Es soll wieder gestritten werden, zumindest ein bisschen.

"Dazu muss die SPD noch sichtbarer werden"

Anfang Dezember auf dem Bundesparteitag will die Parteispitze ein Modernisierungsagenda auf den Weg bringen, die es in sich hat – und das rote Herz wieder höherschlagen lassen soll. Höhere Belastungen für Top-Verdiener und Millionäre. Ein Aufweichen der Schuldenbremse. Alles, um milliardenschwere Investitionen in Infrastruktur, Wirtschaft und Bildung zu mobilisieren.

"Wir positionieren uns als SPD, legen einen Plan vor, wie wir uns die Zukunft des Landes vorstellen", sagte Co-Parteichef Lars Klingbeil kürzlich im stern-Interview dazu. Es dürfte auch der Versuch eines Befreiungsschlags sein, vielleicht sogar eines persönlichen.

Die beiden SPD-Vorsitzenden wollen es bleiben, am Montag kündigten Klingbeil und Saskia Esken ihre erneute Kandidatur auf dem Bundesparteitag an (der stern berichtete). Ihre Wiederwahl gilt als sicher. Doch natürlich muss sich auch die SPD-Doppelspitze fragen lassen, welchen Anteil sie an – seit der Bundestagswahl – zehn dezimierten Umfrage-Prozentpunkten hat. Und wie die beiden meinen, sie wieder zurückzugewinnen.

Die Erwartungen an die bisherigen Parteichefs sind jedenfalls da. Er freue sich, dass die beiden Vorsitzenden weitermachen, sagt der SPD-Bundestagsabgeordnete Sebastian Roloff zum stern. Er sagt aber auch: Die nächsten zwei Jahre gehe es darum, neben "guter Arbeit" in der Bundesregierung auch zu zeigen, wofür die Partei stehe – auch, wenn nicht alles im Moment umgesetzt werden könne.

Wen Roloff meinen könnte, liegt auf der Hand: Für die FDP streifen die SPD-Pläne gleich mehrere rote Linien. Generalsekretär Bijan Djir-Sarai fühlte sich jedenfalls dazu genötigt, via X daran zu erinnern, dass die Liberalen ein "Garant" für die Einhaltung der Schuldenbremse seien, es mit ihnen keine Steuererhöhungen geben werde. Dazu teilte Djir-Sarai den Link zu einem Artikel, mit der Schlagzeile: "SPD fordert höhere Steuern und Reform der Schuldenbremse." Zumindest bei den Liberalen wurde der Profilierungsversuch also registriert. Allerdings gilt auch Kanzler Olaf Scholz nicht gerade als Fan davon, die geltenden Schuldenregeln grundlegend zu lockern.

"Wir dürfen uns keine Koalitions-Scheuklappen aufsetzen", sagt SPD-Mann Roloff. "Gerade unser Klientel muss wissen, wer für sozial gerechte Politik eintritt und dazu muss die SPD noch sichtbarer sein."

Andere Genossen formulieren schärfer, wenn auch hinter vorgehaltener Hand. Tenor: Die Partei müsse mehr auf klassische SPD-Themen setzen – auf mehr Wohnungen und geringere Mieten, gut bezahlte Jobs und sichere Renten. Die Migrationspolitik, die auch angegangen werden müsse, wird weniger als Gewinnerthema gesehen. Mehr als schiere Notwendigkeit, um Schlimmeres bei den Wahlen im kommenden Jahr zu verhindern. Die Vorschläge der SPD-Parteispitze kommen gut an, müssten aber noch vom Papier in die Realität überführt werden.

Und damit zurück zu den Jusos und ihren Wünschen an die Mutterpartei. Im Leiteintrag heißt es: "Die Herausforderungen unserer Zeit erfordern echte Veränderung und mutige politische Maßnahmen." Parteiprosa: Das kann der Nachwuchs offenbar auch. Aber: "Diesem Anspruch wird die Ampel aktuell nicht gerecht." Die SPD müsse sich dem entgegenstellen und den Kurs der Ampel korrigieren.

Für eine Korrektur ist es also noch nicht zu spät, meint selbst der aufmüpfige Nachwuchs. Immerhin.