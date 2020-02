Der CDU-Politiker Norbert Röttgen hat im Rennen um die Nachfolge von Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer überraschend seinen Hut in den Ring geworfen. Einst galt er als "Muttis Klügster", fiel in Ungnade, rappelte sich wieder auf. Nun will er zurück an die Spitze.