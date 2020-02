Im Rennen um den CDU-Parteivorsitz und die Kanzlerkandidatur hat nun auch der Bundestagsabgeordnete Norbert Röttgen seinen Hut in den Ring geworfen. Das teilte der frühere Umweltminister am Dienstag in Berlin mit. Röttgen sagte, Politik müsse die Zukunft wieder aktiv gestalten und nicht nur auf Krisen reagieren. Nur so könne gegen die Angst angegangen werden, die Rechtspopulisten Auftrieb gebe. O-TON NORBERT RÖTTGEN, CDU-POLITIKER: "Das was die Bürger erlebt haben, in der Krisendekade von Weltfinanzmarktkrise, einen massiven Vertrauensbruch, über die Eurokrise, eine Vertrauenskrise in die Währung bis hin zur Flüchtlingskrise ist - Überraschung der Politik, Überforderung der Politik und Reagieren und Reparieren. Wenn Menschen alleine gelassen werden und ihnen Sicherheiten fundamental und in praktisch allen Bereichen genommen werden, dann bekommen Bürger Angst und die Angst ist das Geschäft der Afd. Also müssen wir uns damit beschäftigen, dass wir die Politik so ändern müssen, dass Bürger sich beschützt und angenommen und ernst genommen fühlen durch diejenigen, die es mit dieser Demokratie gut meinen." Wahlentscheidend werde sein, so Röttgen, dass die CDU über Zukunftskompetenz verfüge. Und dazu gehöre ganz wesentlich der Klimaschutz. O-TON NORBERT RÖTTGEN, CDU-POLITIKER: „Das zu bewahren, was uns und Deutschland ausmacht: Eine solidarische Gesellschaft, eine einzigartige Wirtschaft von Innovation und Mittelstand und eine stabile, offene, tolerante Demokratie. Um dieses Ziel... Um die Schaffung eines Ziels, an dem wir arbeiten - nicht konform, sondern im Wettbewerb - ich glaube, darum geht es und darum möchte ich meinen Beitrag leisten." Neben Röttgen werden auch Friedrich Merz, Jens Spahn und Armin Laschet als Kandidaten gehandelt. Frauen haben sich bislang nicht um die Nachfolge von Annegret Kramp-Karrenbauer beworben. Die scheidende CDU-Chefin hat angekündigt, im Tagesverlauf erste Gespräche mit potenziellen Kandidaten aufnehmen zu wollen. Mehrere CDU-Politiker plädierten für eine Teamlösung im Rennen um den Parteivorsitz.