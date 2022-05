Enttäuschend ist das Ergebnis auch für die Linke - die es im sechsten Jahr in Folge nicht in den Landtag schafft. "Die Partei ist momentan in einer schwierigen Situation", kommentiert die Parteivorsitzende Janine Wissler das Ergebnis. Auf dem anstehenden Bundesparteitag müssten die Weichen neu gestellt werden. Ende Juni will sich die Spitze der Linkspartei komplett neu aufstellen. Wissler gibt als Ziel aus, Vertrauen zurückzugewinnen und "wieder mehr mit klaren Botschaften als mit Streitereien in der Presse (zu) sein". Sie sei überzeugt, dass eine linke Stimme in der deutschen Politik gebraucht werde.