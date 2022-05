Das Einzige, was bei dieser Wahl wirklich feststeht, ist, dass es knapp werden wird. Werfen wir also noch schnell einen Blick auf die Ausgangslage:



– In den jüngsten Umfragen liegen CDU (30–32 Prozent) und SPD (28–29 Prozent) Kopf-an-Kopf, meistens hat die CDU zwei bis drei Prozentpunkte Vorsprung. Die Grünen kommen auf 16 bis 18 Prozent und könnten mit ihrer Spitzenkandidatin Mona Neubaur ihr bestes Landtagswahlergebnis erreichen. Die FDP mit Spitzenkandidat Joachim Stamp kann demnach nur noch mit 7 bis 8 Prozent rechnen, die AfD mit 6 bis 8 Prozent. Die Linke würde mit etwa 3 Prozent den Einzug in den Landtag erneut verpassen. Bis zuletzt waren jedoch Umfragen zufolge viele Stimmberechtigte noch unentschieden, wen sie wählen.



– Die "kleine Bundestagswahl" gilt als wichtiger Stimmungstest: Am vergangenen Sonntag hatte die CDU mit Ministerpräsident Daniel Günther bei der Wahl in Schleswig-Holstein klar gesiegt. Zuvor hatte bei der Landtagswahl im Saarland die SPD mit Anke Rehlinger hoch gewonnen.



– Für die nächste NRW-Landesregierung könnte es mehrere Optionen geben: Möglich wäre laut Umfragen neben einer eher unbeliebten großen Koalition aus CDU und SPD etwa ein schwarz-grünes Bündnis oder ein Jamaika-Bündnis aus CDU, Grünen und FDP. Die SPD könnte zudem wie im Bund eine Ampel-Koalition mit Grünen und FDP bilden. Für eine rot-grüne Mehrheit reicht es in einigen Umfragen nicht.