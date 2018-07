Das Oberlandesgericht München hat Beate Zschäpe wegen zehnfachen Mordes im NSU-Prozess zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Das Gericht stellte zudem die besondere Schwere der Schuld fest. Eine Entlassung aus dem Gefängnis nach 15 Jahren ist damit rechtlich zwar möglich, in der Praxis aber so gut wie ausgeschlossen.

Auch die Mitangeklagten Ralf Wohlleben, Holger G., André E. und Carsten S. wurden von Richter Manfred Götzl schuldig gesprochen.

Wohlleben und S. haben nach Überzeugung des Gerichts die Tatwaffe für die Morde geliefert. Wohlleben muss für zehn Jahre ins Gefängnis. Carsten S. erhielt eine Jugendstrafe von drei Jahren.

André wurde wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung zu zweieinhalb Jahren verurteilt, Holger G. wegen des gleichen Delikts zu drei Jahren Haft.

Verfolgen Sie die aktuellen Entwicklungen, Reaktionen und Meldungen zum NSU-Prozess im stern-Ticker:

+++ 11.00 Uhr: Alle Infos zum NSU-Prozess im stern-Spezial +++

Reportagen, Hintergründe, Kommentare, Analysen, Meldungen und Videos zur beispiellosen Terrorserie des NSU, zur Aufarbeitung und zum Urteil finden Sie hier:

+++ 10.56 Uhr: keine Sicherungsverwahrung für Zschäpe +++

Das Oberlandesgericht München hat für die Hauptangeklagte im NSU-Prozess, Beate Zschäpe, keine Sicherungsverwahrung im Anschluss an ihre Haftstrafe angeordnet. Das Gericht sei zu dem Schluss gekommen, dass eine Sicherungsverwahrung nicht erforderlich sei, sagte der OLG-Pressesprecher Florian Gliwitzky nach der Urteilsverkündung.

+++ 10.55 Uhr: Türkische Gemeinde begrüßt Urteil +++

Die Türkische Gemeinde in Deutschland (TGD) hat die Verurteilung der Hauptangeklagten im NSU-Prozess, Beate Zschäpe, zu lebenslanger Haft begrüßt. Der Verband forderte aber weitere Strafverfahren gegen "das Unterstützernetzwerk des NSU". Der TGD-Vorsitzende Gökay Sofuoglu sagte: Bundeskanzlerin "Angela Merkel und viele andere haben den Opfern eine lückenlose Aufklärung versprochen. Dieses Versprechen wurde gebrochen." Die Bundesanwaltschaft habe in dem langen Prozess Erkenntnisse aus parlamentarischen Untersuchungsausschüssen und zahlreichen Recherchen der Zivilgesellschaft nicht berücksichtigt und sich auf die Theorie eines isolierten Terror-Trios versteift.

Die Mordserie des NSU und die Reaktion des Staates auf den rechtsextremistischen Terror hätten die Menschen türkischer Herkunft stark verunsichert. "Unser Vertrauen in die staatlichen Institutionen ist zutiefst erschüttert", sagte Sofuoglu der Deutschen Presse-Agentur. Dieses Vertrauen könne nur durch "weitere Strafverfahren gegen die konkret benannten Nazis und V-Personen im NSU-Komplex" zurückgewonnen werden.

+++ 10.52 Uhr: Außenminister Maas: "Die Opfer bleiben unvergessen" +++

Nach dem Urteil im NSU-Prozess hat Bundesaußenminister Heiko Maas an die Opfer der Mordserie erinnert. "Was die Täter angerichtet haben, ist durch nichts wiedergutzumachen", erklärte Maas auf dem Kurzbotschaftendienst Twitter. "Die Opfer bleiben unvergessen", schrieb er unter dem Schlagwort #keinSchlusstrich.

"Gegen rassistische Gewalt setzen wir nicht nur die Stärke des Rechts", fügte der Außenminister hinzu. "Gegen Intoleranz und Hass braucht es die Vielfalt unserer offenen Gesellschaften."



Gegen rassistische Gewalt setzen wir nicht nur die Stärke des Rechts. Gegen Intoleranz u Hass braucht es die Vielfalt unserer offenen Gesellschaften. Was die Täter angerichtet haben, ist durch nichts wiedergutzumachen. Die Opfer bleiben unvergessen. #keinSchlusstrich #nsuprozess pic.twitter.com/CXe5bhmWsR — Heiko Maas (@HeikoMaas) 11. Juli 2018

+++ 10.51 Uhr: Linke: "NSU-Komplex" nicht aufgeklärt +++

Nach der Urteilsverkündung im NSU-Prozess hat die Linke weitere Aufklärung gefordert. "Mit dem Urteil im NSU-Prozess ist der Komplex nicht aufgeklärt. Vieles spricht dafür, dass der NSU aus mehr als drei Neonazis bestand", schrieb die Partei

auf Twitter. Verfassungsschützern warf sie vor, die Aufklärung verhindert zu haben. "Die Angehörigen haben ein Recht auf die Wahrheit. Kein Schlussstrich", hieß es weiter.

Mit dem Urteil im #NSUProzess ist der Komplex nicht aufgeklärt. Vieles spricht dafür, dass der #NSU aus mehr als drei Neonazis bestand. Opfer wurden stigmatisiert, Verfassungsschützer behinderten die Aufklärung. Die Angehörigen haben ein Recht auf die Wahrheit. #KeinSchlussstrich pic.twitter.com/1QyD2pPpQO — DIE LINKE (@dieLinke) 11. Juli 2018

+++ 10.47 Uhr: Urteilsbegründung läuft +++

Im Münchner Oberlandesgericht verliest der Vorsitzende Richter Manfred Götzl die Urteilsbegründung. Offen ist, ob er damit noch am Mittwoch zum Schluss kommt. Ein weiterer Prozesstag ist daher nicht ausgeschlossen.

+++ 10.42 Uhr: NSU-Prozess in Zahlen +++

Mit dem Urteil gegen Zschäpe und die Mitangeklagten geht einer der aufwendigsten und längsten Prozesse der deutschen Gesichte zu Ende. Das Verfahren in Zahlen;

Angeklagte: 5

Verteidiger für alle Angeklagten zusammen: 14

Sachverständige: 41

Anwälte, die Geschädigte im Prozess vertraten: 59

Geschädigte, die als Nebenkläger zugelassen waren: 93

Verhandlungstage: 437

Vom Gericht verschickte Zeugenladungen: 765 (in dieser Zahl sind

teils mehrfache Ladungen an Zeugen enthalten)

Akkreditierte Journalisten: 927

Summe der Vergütungen für sämtliche Anwälte (Verteidiger und

Nebenkläger): rund 25 Millionen Euro. Der Wahlverteidiger von Beate Zschäpe, Hermann Borchert, ist in diesem Betrag nicht enthalten, weil er nicht aus der Staatskasse bezahlt wurde.

+++ 10.38 Uhr: Demonstrationen vor dem Gericht +++

Schon vor dem Urteil im NSU-Prozess haben sich vor dem Oberlandesgericht München etliche Demonstranten versammelt. Sie hielten Transparente mit Aufschriften wie "Wieviel Staat steckt im NSU?".

Fullscreen

+++ 10.31 Uhr: Was bedeutet "besondere Schwere der Schuld"? +++

Beate Zschäpe wurde wegen zehnfachen Mordes zu einer lebenslangen Freihheitsstrafe verurteilt. Das Gericht stellte zudem die besondere Schwere der Schuld fest.

Lebenslange Haft ist die höchste Strafe in Deutschland. Frühestens nach 15 Jahren kann die lebenslange Haft zur Bewährung ausgesetzt werden. Wird der Antrag eines Verurteilten auf Aussetzung der Reststrafe abgelehnt, kann er alle zwei Jahre neu gestellt werden.

Wenn das Gericht eine besondere Schwere der Schuld festgestellt hat, kann der Täter allerdings nur in Ausnahmefällen - etwa bei hohem Alter oder schwerer Krankheit - nach 15 Jahren freikommen. Eine besondere Schwere der Schuld kann vorliegen, wenn die Tat besonders verwerflich war, der Täter sehr brutal und grausam vorgegangen ist oder dem Opfer große Qualen zufügt hat.

+++ 10.29 Uhr: Holger G. zu drei Jahren Haft verurteilt +++

Im NSU-Prozess ist der Mitangeklagte Holger G. zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Das Oberlandesgericht München sprach G. der Unterstützung einer terroristischen Vereinigung schuldig. G. hatte zugegeben, dem NSU-Trio einmal eine Waffe übergeben und den Untergetauchten mit falschen Papieren geholfen zu haben.

+++ 10.28 Uhr: Carsten S. zu drei Jahren Jugendstrafe verurteilt +++

Im NSU-Prozess hat das Oberlandesgericht München den Mitangeklagten Carsten S. zu drei Jahren Jugendstrafe verurteilt. Es sprach S. am der Beihilfe zum Mord in neun Fällen schuldig, verurteilte ihn aber nach Jugendstrafrecht, weil er zur Tatzeit noch Heranwachsender war. S. hatte gestanden, dem "Nationalsozialistischen Untergrund" die "Ceska"-Pistole übergeben zu haben, mit der die Neonazi-Terroristen später neun Menschen erschossen.

+++ 10.26 Uhr: André E. zu zwei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt +++

Im NSU-Prozess ist der Mitangeklagte André E. zu zwei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. Das Oberlandesgericht München sprach E. allerdings nicht der

Beihilfe zum versuchten Mord schuldig, wie dies die Bundesanwaltschaft gefordert hatte. Es verurteilte den 38-Jährigen, der bei der Tarnung des NSU-Trios im Untergrund geholfen haben soll, lediglich wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung.

+++ 10.20 Uhr: Ralf Wohlleben zu zehn Jahren Haft verurteilt +++

Beate Zschäpes Mitangeklagter Ralf Wohlleben wurde als Waffenbeschaffer für den NSU zu zehn Jahren Haft verurteilt. Das Gericht sprach ihn wegen Beihilfe zum Mord schuldig.

+++ 10.15 Uhr: Foto aus dem Gerichtssaal +++

Das Foto vom Tag der Urteilsverkündung zeigt Beate Zschäpe gewohnt in dunkler Kleidung.

Fullscreen

+++ 10.03 Uhr: Urteil gegen Beate Zschäpe gefallen +++

Beate Zschäpe ist als Mittäterin an den Morden und Gewalttaten des rechtsextremen NSU zur Höchststrafe verurteilt worden. Das Oberlandesgericht München verhängte eine lebenslange Haftstrafe gegen die 43-Jährige. Es stellte zudem die besondere Schwere der Schuld fest.

+++ 9.55 Uhr: Forderungen von Anklage und Verteidigung +++

Die Bundesanwaltschaft hatte die Höchststrafe für Zschäpe gefordert: lebenslange Haft, die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld sowie anschließende Sicherungsverwahrung. Die Anklage sieht die heute 43-Jährige als Mittäterin an allen Verbrechen des NSU, also an zehn Morden, an zwei Bombenanschlägen mit Dutzenden Verletzten sowie insgesamt 15 Raubüberfällen. 2011 setzte Zschäpe zudem die letzte Fluchtwohnung des NSU in Zwickau in Brand.

Zschäpes zwei Verteidiger-Teams haben dagegen den Freispruch von allen Morden und Anschlägen gefordert: Zschäpe sei keine Mittäterin, sie sei keine Mörderin und keine Attentäterin. Verurteilt werden könne sie aber wegen der Brandstiftung.

Zschäpes Vertrauensanwälte verlangten am Ende eine Haftstrafe von unter zehn Jahren, ihre ursprünglichen drei Verteidiger beantragten die sofortige Freilassung, weil die Haftstrafe für die Brandstiftung mit der Untersuchungshaft schon abgegolten sei.

Mit dem Urteil geht einer der längsten und aufwendigsten Prozesse der deutschen Nachkriegsgeschichte zu Ende.

Mehr zum Urteil in Kürze an dieser Stelle.

Alles zum NSU-Prozess im stern-Spezial:

Die Chronik der NSU-Terrorserie im Video: