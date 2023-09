Tagelang gehörte eine Augenklappe zu Bundeskanzler Olaf Scholz – doch nun hat sein bei einem Jogging-Sturz verletztes Auge diesen Schutz offenbar nicht mehr nötig.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich von seinem viel beachteten Piraten-Look verabschiedet. Anderthalb Wochen lang war der Kanzler bei öffentlichen Terminen mit Augenklappe aufgetreten – am Dienstag zeigte er sich erstmals seit seinem Sportunfall ohne das medizinische Accessoire. Die Schwellungen und Abschürfungen im Gesicht des Kanzlers waren erkennbar abgeheilt, die Reste eines Blutergusses allerdings waren als dunkle Schatten um sein Auge noch erkennbar.

Olaf Scholz zeigt sich ohne Augenklappe

Davon konnte sich das Publikum beim Friedenstreffen der katholischen Gemeinschaft Sant’Egidio in Berlin überzeugen, vor dem Scholz eine Rede hielt. Noch am Wochenende beim G20-Gipfel in Indien hatte sich der Kanzler mit Augenklappe gezeigt.

An diesem Dienstag eröffnet Bundeskanzler Olaf Scholz offiziell die IAA. Die Internationale Automobil-Ausstellung "IAA Mobility 2023" findet in München vom 5. bis zum 10. September statt

Der 65-jährige Scholz war beim Joggen gestürzt und auf das Gesicht gefallen. Seither trug er wegen seiner Gesichtsverletzungen eine schwarze Augenklappe. Der etwas verwegene Look des Bundeskanzler hatte für große Aufmerksamkeit insbesondere in den sozialen Medien gesorgt. Spötter rieten dem Kanzler, die Augenklappe dauerhaft zu tragen, um sein Äußeres prägnanter zu gestalten.