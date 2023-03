Olaf Scholz hat Wachstumsraten wie in den 50er-Jahren in Aussicht gestellt. Opposition und einige Wirtschaftsexperten widersprechen.

Der Kanzler träumt von einem zweiten Wirtschaftswunder – doch von Opposition und führenden Experten erntet Olaf Scholz dafür immer lautere Kritik. "Das ist Autosuggestion. Wo soll das denn herkommen?", sagte CDU-Chef Friedrich Merz dem stern. "Wir liegen in allen Wachstumserwartungen hinter den europäischen Durchschnitt." Auch der Chef des ifo-Instituts Clement Fuest widerspricht dem Kanzler: "Die These von Wachstumsraten wie während des Wirtschaftswunders überzeugt nicht." Und DIW-Chef Marcel Fratzscher fordert: "Die Bundesregierung sollte zuallererst aufzeigen, wie sie die notwendigen Voraussetzungen für die Transformationen schaffen und diese finanzieren will, bevor sie ein neues Wirtschaftswunder verspricht."