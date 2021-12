Noch vor seinem Amtsantritt hat Bundeskanzler Olaf Scholz das Ziel ausgegeben, bis Weihnachten die 30 Millionen Corona-Impfungen zu knacken. Wie steht Deutschland eine Woche vor Heiligabend da?

Bei einer Bund-Länder-Runde Ende November hat Olaf Scholz (SPD) das Ziel ausgegeben, in Deutschland bis Weihnachten 30 Millionen Dosen Corona-Impfstoff zu verimpfen. In seiner ersten Regierungserklärung musste er nun zurückrudern und verkündete, "dass wir alle zusammen in Deutschland 30 Millionen Impfdosen bis Jahresende in die Oberarme kriegen".

Zeit für eine Zwischenbilanz: Was ist seit Anfang Dezember passiert?

Das Impfdashboard des Bundesgesundheitsministeriums nennt für den 1. Dezember 2021 folgende Zahlen: 59,7 Millionen Menschen in Deutschland sind einmal gegen Corona geimpft, 57,3 Millionen sind doppelt geimpft und 11,6 Millionen sind dreifach geimpft. Am 15. Dezember sind laut Dashboard (Stand 17.12., 10.30 Uhr) bereits 60,7 Millionen einfach geimpft, 58,2 Millionen doppelt und 22,9 Millionen dreifach.

Mehr als 15 Millionen Corona-Impfungen im Dezember

Dementsprechend sind in der ersten Dezember-Hälfte 15,2 Millionen Dosen Corona-Impfstoff verimpft worden. Bleibt es bei dem aktuellen Tempo von 1,5 Millionen Dosen pro Tag (Stand: 15.12.), könnten einschließlich Heiligabend zwölf Millionen weitere Impfungen stattfinden. Damit hätten zu Silvester sogar 36,5 Millionen Deutsche im Dezember eine Impfung bekommen – vorausgesetzt, es würde über die Feiertage durchgeimpft.

30 Millionen Corona-Impfungen allein bis Weihnachten werden also schwer zu erreichen sein. Aber das von Scholz revidierte Ziel bis zum Jahresende, ist durchaus im Bereich des Möglichen. Vieles hängt nun davon ab, ob genug Impfstoff vorrätig ist und wie es mit dem Tempo über die Feiertage aussieht.

Tatsächlich läuft die lange stockende Impfkampagne derzeit auf Rekordtempo von zuletzt mehr als sechs Millionen Impfungen pro Woche. Um ein ähnliches Niveau zu halten, könnte mehr Nachschub erforderlich sein. Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, nannte die Nachricht von Impfstoffmangel ein "fatales Signal". Die Deutsche Stiftung Patientenschutz forderte Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) auf, die Fakten sofort auf den Tisch zu legen.

Quellen: Impfdashboard.de, DPA.