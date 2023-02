von Nico Fried Es ist bemerkenswert, dass der Jurist Scholz seinem Amtseid so großen Wert beimisst, meint stern-Politikchef Nico Fried.

Wenn Olaf Scholz seine Ukraine-Politik begründet, beruft er sich oft auf seinen Amtseid. Er macht deutlich, dass es ihm bei der Entscheidung über Waffenlieferungen vor allem um das dritte Versprechen an das deutsche Volk aus der Eidesformel im Grundgesetz geht, den Halbsatz "Schaden von ihm wenden". So erklärt der Kanzler seine Bemühung, der Ukraine so viel wie möglich zu helfen, ohne Deutschland in den Krieg hineinzuziehen.