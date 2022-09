von Nico Fried Würde Wladimir Putin Atomwaffen einsetzen? Das weiß auch der Kanzler nicht. Olaf Scholz muss die Deutschen beruhigen, ohne zu optimistisch zu erscheinen.

Es war Nacht am Sitz der Vereinten Nationen, als Wladimir Putins jüngste Fernsehansprache in Russland ausgestrahlt wurde. Und am Morgen war die Welt eine andere. Einen "Akt der Verzweiflung" nannte Olaf Scholz, der sich zu dieser Zeit in New York aufhielt, die von Putin angekündigten Referenden in vier ostukrainischen Regionen und die Teilmobilisierung russischer Soldaten. Es läuft nicht gut für den russischen Präsidenten, so die Botschaft des Kanzlers.