Der lang erwartete Besuch steht kurz bevor: Olaf Scholz sitzt seit Mittwochabend im Zug nach Kiew. Gemeinsam mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Italiens Regierungschef Mario Draghi will der Kanzler die Ukraine besuchen.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), der französische Präsident Emmanuel Macron und der italienische Regierungschef Mario Draghi sind an Bord eines Sonderzuges auf dem Weg nach Kiew. Die Staats- und Regierungschefs hatten den Zug in Polen bestiegen und werden am Donnerstagmorgen in Kiew in der Ukraine erwartet, wie die italienische Tageszeitung "La Repubblica" berichtet. Dazu veröffentlichte die italienische Nachrichtenagentur Stampa ein Foto der drei Politiker an Bord des Zuges:

Gemeinsam im Zug nach Kiew: Kanzler Olaf Scholz (r.), neben Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (M.) und dem italienischen Regierungschef Mario Draghi. © Filippo Attili / Picture Alliance

Ukraine-Reise von Olaf Scholz lange erwartet

Bereits am Mittwochabend war aus Regierungskreisen bekannt geworden, dass der Kanzler nach Kiew aufgebrochen ist. Wie das ZDF "aus sicherer Quelle" berichtete, hatte sich Scholz gemeinsam mit seinen französischen und italienischen Amtskollegen auf den Weg gemacht.

