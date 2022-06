Der lang erwartete Besuch steht kurz bevor: Olaf Scholz sitzt seit Mittwochabend im Zug nach Kiew. Gemeinsam mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Italiens Regierungschef Mario Draghi will der Kanzler die Ukraine besuchen.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), der französische Präsident Emmanuel Macron und der italienische Regierungschef Mario Draghi sind an Bord eines Sonderzuges auf dem Weg nach Kiew. Der Elysée-Palast bestätigte den Beginn der Reise. Die Staats- und Regierungschefs hatten den Zug in Polen bestiegen und werden am Donnerstagmorgen in Kiew in der Ukraine erwartet, wie die italienische Tageszeitung "La Repubblica" berichtet. Dazu veröffentlichte die italienische Nachrichtenagentur Stampa ein Foto der drei Politiker an Bord des Zuges:

Gemeinsam im Zug nach Kiew: Kanzler Olaf Scholz (r.), neben Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (M.) und dem italienischen Regierungschef Mario Draghi. © Filippo Attili / Picture Alliance

Bereits am Mittwochabend war aus Regierungskreisen bekannt geworden, dass der Kanzler nach Kiew aufgebrochen ist. Wie das ZDF "aus sicherer Quelle" berichtete, hatte sich Scholz gemeinsam mit seinen französischen und italienischen Amtskollegen vom polnischen Rzeszow auf den Weg gemacht.

Ukraine-Reise von Scholz als Zeichen der EU-Unterstützung

Die Reise soll ein Zeichen der Unterstützung der EU für die Ukraine im Kampf gegen Russland sein. Macron hatte am Vortag bei seinem Besuch auf einem Nato-Stützpunkt in Rumänien gesagt: ""Wir müssen als EU politische Signale an die Ukraine senden (...) und zwar noch vor dem EU-Gipfel, der wichtige Dinge zu beschließen hat."

Bei dem Gipfeltreffen in der kommenden Woche werden die EU-Staats- und Regierungschefs voraussichtlich über den Beitrittsantrag der Ukraine beraten. Mit einer Empfehlung der EU-Kommission zur Frage, ob die Ukraine den Status eines Beitrittskandidaten erhält, wird noch in dieser Woche gerechnet.