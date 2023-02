Was sich Olaf Scholz von der Münchner Sicherheitskonferenz erhofft

von Benedikt Becker Die Münchner Sicherheitskonferenz steht im Zeichen des russischen Angriffskriegs. Das prägt den Auftritt von Olaf Scholz, der einen Fortschrittsbericht seiner Zeitenwende abgibt. Aber der Kanzler hat dort noch andere Ziele.

Olaf Scholz ist schon wieder gekommen, direkt im zweiten Jahr in Folge. Man muss das kurz erwähnen, seine Vorgängerin hat es anders gehandhabt. Angela Merkel fuhr nur alle zwei Jahre zur Sicherheitskonferenz. Aber das waren eben andere Zeiten, jetzt ist Zeitenwende. Und da muss, so sehen es Scholz und seine Berater, ein deutscher Bundeskanzler selbstverständlich dort sein, wo Präsidenten und Regierungschefinnen, Diplomaten und Expertinnen aus der ganzen Welt drei Tage lang grundlegende Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik diskutieren: im Hotel "Bayerischer Hof" mitten in München.