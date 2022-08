Olaf Scholz (SPD) spricht in der Festung Mark in Magdeburg mit Bürgerinnen und Bürgern im "Kanzlergespräch"

Draußen wird gepfiffen, drinnen viel versprochen: So war der Bürgerdialog von Scholz in Magdeburg

von Jan Rosenkranz 9-Euro-Ticket, Gaskrise oder auch die Legalisierung von Cannabis: In Magdeburg stellte sich Bundeskanzler Olaf Scholz den Fragen der Bürger. Am Ende ging es aber vor allem um Christian Lindner.

Für den recht unwahrscheinlichen Fall, dass der Kanzler auf seinen Flügen nach Neufundland oder an die Ostsee für einen Moment vergessen haben sollte, dass nicht restlos alle Menschen im Lande restlos einverstanden sind mit seiner Politik, wird Olaf Scholz an diesem frühen Donnerstagabend in Magdeburg jäh daran erinnert. Schätzungsweise 300 sind dem Aufruf der örtlichen AfD gefolgt und haben sich am Rande der Innenstadt versammelt, mit Trillerpfeifen und wütenden Gesichtern. Noch sind es die üblichen Verdächtigen, die hier vor dem Veranstaltungszentrum Festung Mark sehr lautstark protestieren: Wutbürger, Coronaleugner, Quer- und Wenigdenker, die in Sprechchören "Kriegsverbrecher" und "Lügenpresse" rufen.