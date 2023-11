Bundeskanzler Olaf Scholz stellt sich im Bundestag den Fragen der Abgeordneten. Bei der mit Spannung erwarteten Regierungsbefragung dürfte es vor allem um eine die Haushaltsentscheidung des Verfassungsgerichts vom Vormittag geben. Der Auftritt des Kanzlers zum Nachlesen.

Es ist eine krachende Niederlage für die Ampel in Karlsruhe. Das Bundesverfassungsgericht hat an diesem Mittwoch entschieden, dass der sogenannte Klima- und Transformationsfonds in Höhe von rund 60 Milliarden Euro gegen das Grundgesetz verstößt. Die Bundesregierung wollte nicht abgerufene Corona-Hilfsgelder im Haushalt 2021 rückwirkend umschichten – und so die in der Verfassung vorgeschriebene Schuldenbremse umgehen. Geklagt hatten CDU und CSU.

Bundeskanzler Olaf Scholz spricht im Bundestag

Ausgerechnet am Tag der Verkündung der Entscheidung muss sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Bundestag den Fragen der Abgeordneten stellen. Zunächst wird er wenige Minuten über ein selbst gewähltes Thema reden, anschließend nehmen ihn die Parlamentarier ins Kreuzverhör.

Verfolgen Sie den mit Spannung erwarteten Auftritt des Kanzlers im Bundestag zum Nachlesen im stern-Liveblog.