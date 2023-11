Der Kanzler wendet sich an die Bürgerinnen und Bürger: „In Ihrem Alltag, hier und heute, ändert das Urteil des Bundesverfassungsgerichts nichts, völlig unabhängig ob Sie Kindergeld oder Bafög, eine Rente oder Wohngeld beziehen.“ Und verspricht: „Wir stellen sicher, dass der laufende Haushalt 2023 allen Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts entspricht“. Die Bürgerinnen und Bürger als auch die Wirtschaft bräuchten "in unruhigen Zeiten" Klarheit. "Wir lassen niemanden allein", und dann kommt der Klassiker: "You'll never walk alone". Das habe er im vergangenen Jahr versprochen und dabei bleibe es auch.