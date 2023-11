"Bei den Menschen in Deutschland ist sie nach wie vor richtigerweise beliebt", sagt Dürr über die Schuldenbremse, der für die FDP in dieser Frage standhaft bleiben will. Deshalb geht er Merz an.



"Sich hinzustellen, die Unionsfamilie sei an dieser Stelle geschlossen, ist ja wohl ein Witz."



Markus Söder sei der Einzige aus der Union, der in dieser Woche die Schuldenbremse noch nicht infrage gestellt habe. "Aber meine Damen und Herren, es ist ja auch erst Dienstag." Großes Gelächter.