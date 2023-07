Das Parlament pausiert schon, Kanzler Olaf Scholz stellt sich noch einmal der Öffentlichkeit. Was ist los mit der Ampel? Wie kommt sie aus der Krise? Und: Wo macht der Kanzler eigentlich Urlaub? Fragen über Fragen. Der stern ist beim Scholz-Auftritt live dabei.

Er wolle diesmal "im europäischen Ausland" urlauben, heißt es. Mal Pause machen, durchatmen, weit weg von Berlin. Es waren auch stressige Zeiten für Olaf Scholz. Das maximal verunglückte Heizungsgesetz, der Dauer-Zoff in der Ampel, die Folgen des Ukraine-Kriegs und die AfD im Umfragehoch: Der Sozialdemokrat hat schon bessere Tage als Kanzler erlebt. Nichts wie weg - könnte man denken.

An diesem Freitag aber stellt sich Scholz noch einmal der Öffentlichkeit in der traditionellen Sommer-Pressekonferenz in Berlin. Fragen an ihn und über den Zustand der Koalition gibt es genug. Der stern ist vor Ort. Verfolgen Sie den Auftritt ab 11 Uhr in unserem Liveblog.