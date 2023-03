Niederlande, Rotterdam: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nimmt neben Mark Rutte, Ministerpräsident der Niederlande, an einer Pressekonferenz im Rahmen der deutsch-niederländischen Regierungskonsultationen in Rotterdam teil

Olaf Scholz in Holland in Not: "Davon erzählt man sich dann noch lange"

von Andreas Hoidn-Borchers Fast 20 Stunden verhandelten die Spitzen der Ampel-Regierung über Nacht. Dann war erst einmal Schluss: Der Kanzler und etliche seiner Minister mussten zu Gesprächen mit der niederländischen Regierung fliegen. Über einen Ausflug der besonders schrägen Art.

Boris Pistorius ist ein ausgeschlafenes Kerlchen. Erstens überhaupt und an diesem sehr speziellen Montagnachmittag erst recht. Man darf das in diesem Zusammenhang durchaus mal so salopp formulieren. Zumindest hat es schon gewisse Vorteile, etwas später zu dieser Regierung gestoßen und nicht Mitglied des Koalitionsausschusses zu sein. Man nennt es die Gnade der späteren Berufung. Pistorius profitiert an diesem Tag immens davon.