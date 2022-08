Scholz "wüsste nicht", wie Gerhard Schröder nochmal nützlich sein könnte

Was bleibt also nach 108 Minuten festzuhalten? Wirklich ins Schlingern geraten ist der Bundeskanzler nicht, hat die Fragen von 33 Journalistinnen und Journalisten stets beantwortet, wenngleich oft schmallippig und ab und an auch scholzig – viele Worte für wenig Antwort. Die Fragen der Hauptstadtpresse hätten streckenweise bissiger sein können, insbesondere zum Cum-Ex-Themenkomplex, den der Kanzler stoisch ausgesessen hat. Kurzum: Der Kanzler hat sich insgesamt souverän geschlagen – und hat zumindest rhetorisch erfolgreich an seine Amtsvorgängerin Angela Merkel angeschlossen, die sich in der Bundespressekonferenz selten aus der Reserve locken ließ.