Kanzler Olaf Scholz bei einem Besuch der Brauerei Gold Ochsen in Ulm

von Nico Fried In Berlin und darüber hinaus drängen viele auf ein Wort des Kanzlers zur Nachfolge von Christine Lambrecht. Doch Scholz besichtigt lieber eine Brauerei in Ulm.

Olaf Scholz hat es an diesem Montag mit zwei parallelen Gärungsprozessen zu tun. Den einen erlebt er in Ulm bei der Gold Ochsen Brauerei, besser gesagt das Ergebnis: Der Kanzler hält zur Mittagszeit ein Glas naturtrübes Bier in der Hand, Zwickel nennt man diese ungefilterte goldgelbe Flüssigkeit. Er trinkt auch davon. Später bekommt er sogar noch ein Vollbier.