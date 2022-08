Jetzt live: Scholz "wüsste nicht", wie Gerhard Schröder nochmal nützlich sein könnte

Wir müssen nochmal über die geplanten Entlastungen reden. Die einen sagen so, die anderen so. Was sagt der Kanzler, wo liegt sein Fokus bei den Entlastungen für die Bürgerinnen und Bürger? "Mein Fokus liegt bei denjenigen mit denen ich im letzten Jahr ein großes Gespräch begonnen habe", so Scholz – und erinnert an seinen Catch-Phrase, oder sein Catch-Word, aus dem Wahlkampf: "Respekt". Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die "auch manchmal knapsen" müssten, würden seine Tätigkeit als sozialdemokratischer Kanzler immer bestimmen. Soll heißen: Geringverdiener sollen auch im Fokus stehen, jedoch betont der Kanzler, dass die nun geplanten Entlastungen alle aktuellen Herausforderungen adressieren sollen.