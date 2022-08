Jetzt live: Kanzler Scholz stellt sich den Fragen der Hauptstadtpresse

Der Bundeskanzler beginnt mit einem Eingangsstatement, bevor es in die Fragerunde geht. "Schönen Dank für die Einladung zu dieser Bundespressekonferenz und die Gelegenheit, ein bisschen über all die Themen zu sprechen, die Sie bewegen und die Bürgerinnen und Bürger umtreiben", so Scholz. "Wir leben in ernsten Zeiten."