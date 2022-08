Jetzt live: Kanzler Scholz stellt sich den Fragen der Hauptstadtpresse

Die Ampel-Koalition ist im Dezember als "Fortschrittskoalition" angetreten. Hat sich an dem Anspruch mit dem russischen Angriffskrieg verändert? Der Fortschritt stehe nach wie vor als "große Aufgabe" an, so Scholz – hinter diesem Anspruch könnten sich alle drei Ampel-Parteien versammeln. Man wolle nun sogar "noch mehr Tempo" an den Tag legen, so der Kanzler. Das sei angesichts der Abhängigkeit von (auch russischen) Energieträgern geboten. Dass er im Zuge des russischen Feldzugs von einer "Zeitenwende" spricht, habe einen Grund: "Das ist eine Veränderung der Wirklichkeit, in der wir leben", so Scholz. "Da mache ich mir nichts vor."