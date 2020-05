Sehen Sie im Video: Scholz plant 57-Milliarden-Schutzschild für Kommunen.





O-TON BUNDESFINANZMINISTER UND VIZEKANZLER OLAF SCHOLZ (SPD) "Was wir heute schon wissen, ist, dass die Kommunen in Deutschland alle zusammen sehr unter der gegenwärtigen Corona-Pandemie zu leiden haben. Sie haben große Aufgaben zu erledigen, und gleichzeitig fehlen ihnen viele Einnahmen, die sie gegenwärtig haben. Wenn jetzt im Juni und Juli Gemeinden, Kämmerer, Bürgermeister und Bürgermeister entscheiden, dass sie Aufgaben zurückfahren, dass Investitionen reduziert werden, dann hat das in diesem und im nächsten Jahr dramatische Folgen für die Investitionstätigkeit in Deutschland. Mein Plan im letzten Jahr war, dass wir über das Altschulden-Thema diskutieren, auf Basis eines Vorschlags, den ich im März dieses Jahres machen wollte. Wir alle wissen, was uns dann und seither beschäftigt hat, nämlich die Corona-Pandemie. Und deshalb ist aber jetzt, wo es allmählich zu Ende geht, mit den meisten Maßnahmen, die mit dem Lockdown verbunden waren, auch die Zeit, die Diskussion zu einem Ergebnis zu führen. Das wird natürlich unterschiedliche Meinungsbeiträge dazu geben. Aber ich glaube, es gibt eine Einigkeit, nämlich dass das Thema drängend ist und nicht ungelöst bleiben darf."