Der frisch gewählte Bundeskanzler Olaf Scholz bei seinem Antrittsbesuch in Paris am Freitag. Frankreich ist das erste Land, in das er in seiner neuen Funktion als Kanzler gereist ist. Ziel der Gespräche mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron war unter anderem, eine gemeinsame Position in der Frage zu entwickeln, welche Energieform in der EU als nachhaltig eingestuft wird. O-TON BUNDESKANZLER OLAF SCHOLZ: "Was uns sehr eint ist, dass wir beide diese Verpflichtung sehen und dass wir da sehr ehrgeizig sind. Deutschland hat für sich eine Entscheidung getroffen. Wir setzen auf den Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir setzen auf den Ausbau von Windkraft auf hoher See, an Land und Solarenergie und ein stabiles Stromnetz und Strukturen, die es möglich machen, die notwendige Flexibilität zu schaffen. Mit zeitweilig Gas und am Ende Wasserstoff. Das ist das große Aufbauprogramm, das wir festgelegt haben. Und darauf konzentrieren wir uns, diese Aufgabe auch zu realisieren und auf diese Weise unseren Beitrag zu leisten." Deutschland und Frankreich haben zurzeit unterschiedliche Strategien entwickelt, um gegen den Klimawandel vorzugehen. Die Grünen in der Ampel-Regierung lehnen die Einstufung von Atomenergie als nachhaltig ab. Für Frankreich hingegen zählt die Atomenergie dazu, weil sie kaum C02 produziert. Wobei die Fragen nach Entsorgung, Bauzeiten und extrem hohen Kosten nach Unfällen noch nicht abschließend geklärt sind. Hintergrund für diese Diskussion ist ein Ringen innerhalb der EU um die sogenannte Taxonomie. Damit sollen Technologien ein Label als nachhaltig und unschädlich erhalten, damit die Finanzströme verstärkt in grüne Technologien geleitet werden.