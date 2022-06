Fünf Länder in 35 Stunden. Der Bundeskanzler macht Speeddating auf dem Westbalkan. Sein Ziel: Die Region von Russland fort und endlich in die EU zu führen. Eine Mission mit vielen Hindernissen – und einem Olaf Scholz, der mal wieder unerwartet einen Spruch raushaut, der es in sich hat. Ein Reisebericht in viereinhalb Akten.