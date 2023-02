von Nico Fried Dass Bundeskanzler Olaf Scholz sich weigert, über Flugzeuge für die Ukraine zu reden, heißt nicht, dass er sie niemals liefern wird.

Man könnte meinen, Olaf Scholz wolle es einem Kind gleichtun, das die Hand vor Augen hält und glaubt: Wenn ich nichts mehr sehe, sieht mich auch niemand mehr. So jedenfalls verhält sich der Kanzler in der Debatte um die Lieferung von Kampfflugzeugen an die Ukraine, die deren Präsident Wolodymir Selenskyij bei seinem Besuch in London, Paris und Brüssel noch einmal verstärkt hat. Scholz findet, es sei überflüssig, diese Diskussion öffentlich zu führen – er hält politisch die Hand vor Augen und hofft, damit sei die Sache erledigt. Ist sie aber nicht. Statt dessen ist mittlerweile klar: Entgegen mancher Wahrnehmung hat der Kanzler die Lieferung von Kampfjets an die Ukraine mitnichten ausgeschlossen. Er weigert sich nur, darüber zu reden.