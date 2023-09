Bundeskanzler Olaf Scholz warnte in New York vor der UN-Generalversammlung vor einem Schein-Frieden in der Ukraine

von Nico Fried Olaf Scholz erwischt für seinen Auftritt in New York einen denkbar schlechten Zeitpunkt. Seinem Bekenntnis zu einer kooperativen Außenpolitik hört spät am Abend kaum jemand zu. Und einen guten amerikanischen Freund muss der Deutsche auch noch versetzen.

Wenn Olaf Scholz noch den Hauch einer Hoffnung hatte, am Dienstagabend in New York Joe Biden zu treffen, dann schwindet sie am Dienstagvormittag dahin. In der Generalversammlung der Vereinten Nationen redet der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan. Und redet und redet. 15 Minuten sind für einen Auftritt vorgesehen. Erdogan gestattet sich knapp 35.

Das rote Lämpchen auf dem Rednerpult blinkt, aber einem Staatspräsidenten das Wort abzudrehen, ist in den Regularien nicht vorgesehen. Der Tagungsvorsitzende hört andächtig zu – und der Termin für den Auftritt des deutschen Bundeskanzlers verschiebt sich Minute für Minute weiter nach hinten.