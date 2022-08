Sehen Sie im Video: Kinderfragen an den Kanzler: "Bist du reich?" und "Hast du viel Essen?"





STORY: Tag der offenen Tür Bundeskanzleramt, Berlin JUNGE "Bist du reich?" BUNDESKANZLER OLAF SCHOLZ (SPD) "Darauf kann man nur die Antwort geben, wenn man weiß, wie viel die meisten Bürgerinnen und Bürger verdienen, ja." JUNGE "Hast Du viel Essen?" OLAF SCHOLZ "Das hoffe ich nicht. Also wenn man alles isst, was man so hingestellt bekommt, wird man dick und fett. Und das versuche ich zu vermeiden." FRAU "Die Bundesregierung hat uns aufgefordert, weniger zu duschen. Wie oft duschen Sie?" OLAF SCHOLZ "Jeden Tag." KIND "Welche Hobbys hatten Sie als Kind?" OLAF SCHOLZ "Wenn man 64 geworden ist, fängt man an, sich Hobbys zu erfinden, die man als 7-Jähriger hatte. Aber ehrlicherweise war ich schon jemand, der ziemlich viel gelesen hat, sobald er das konnte. Und das war auch sehr wahrscheinlich das, was ich früher als mein Hobby angegeben hätte. Und ja, ich habe auch noch Musik gespielt."

Mehr