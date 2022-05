Sehen Sie in diesem Video (ohne Sprechertext): Schweden und Finnland haben Nato-Segen von Olaf Scholz:





Olaf Scholz (SPD), Bundeskanzler: "Finnland und Schweden sind befreundete Länder. Die beiden Ministerpräsidentinnen sind auch enge Freundinnen von mir, wenn ich das so sagen darf. Wir sind eng miteinander verbunden. Deshalb ist es mir wichtig, bei dieser Gelegenheit auch zu sagen, dass wir sehr genau die Debatte verfolgen, die in beiden Ländern stattfindet, über einen möglichen Beitritt zu unserer Verteidigungsallianz, der Nato. Das sind Entscheidungen und Diskussionen, die dort vor Ort stattfinden müssen, die in Finnland und in Schweden getroffen werden. Für uns ist aber klar: Wenn sich diese beiden Länder entscheiden sollten, dass sie zur Nato-Allianz dazugehören wollen, dann können sie auf unsere Unterstützung rechnen.

Es war für uns alle klar, dass Grenzen nicht mehr verschoben werden mit Gewalt und dass die Souveränität von Staaten geachtet werden muss. Das Recht ist von Russland gebrochen worden, und deshalb kann niemand davon ausgehen, dass der russische Präsident und die russische Regierung nicht auch bei anderer Gelegenheit das Recht der Völker und unsere Verständigung brechen würde, mit Gewalt. Das ist der Grund, warum wir auch gleichzeitig alle entschieden haben, dass wir unsere Verteidigungsanstrengungen ausweiten."

