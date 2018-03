OP-Krankenschwester Jana Langer kennt die Probleme im deutschen Gesundheitswesen. Via Facebook hat sie einen offenen Brief an Minister Jens Spahn geschrieben: "Der Mensch ist die Ware und wird auch als solche behandelt." Dem Krankenhauspersonal fehle vor allem Zeit, sich ausreichend um die Patienten zu kümmern. Momentan sei das Gesundheitssystem unmenschlich. "Mein größter Wunsch ist es, dass das Gesundheitssystem in Deutschland wieder menschlich wird." Ob sich bald was ändert? Abzuwarten. Jana Langer hatte 2017 bereits Bundeskanzlerin Angela Merkel geschrieben.