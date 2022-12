Ampel weist Merz' Kritik an deutscher Außenpolitik zurück

Parteien Ampel weist Merz' Kritik an deutscher Außenpolitik zurück

Die Bundesregierung sollte sich nach Ansicht von Unionsfraktionschef Merz international stärker als bisher engagieren. Das geschehe bereits, kontern jetzt Ampel-Politiker.

Die Kritik des CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz an der deutschen Außenpolitik stößt in den Ampel-Fraktionen auf Widerspruch. "Bei der konsequenten Haltung gegenüber Russland und bei der Menschenrechtslage in Ländern wie China oder dem Iran ist Deutschland heute wesentlich klarer als zu Zeiten der Ära Merkel", sagte Torsten Herbst, parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, der Zeitung "Welt". Deutschland übernehme Führung "durch praktisches Handeln" und "nicht durch laute Ankündigungen".

Es sei klar, dass Deutschland die Partner nicht durch einseitige Ankündigungen überrasche, sondern "immer eine enge Abstimmung innerhalb von EU und Nato" anstrebe. Herbst sieht unterschiedliche Nuancen zwischen den drei Regierungspartnern, dennoch hätten sie "außenpolitisch grundsätzlich eine hohe Übereinstimmung".

Merz: Mehr "Führungsverantwortung für Europa"

Merz hatte im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur gesagt: "Wir machen uns selbst in unserer Diskussion in Deutschland kleiner, als wir von außen, von vielen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, aber auch außerhalb der EU gesehen werden. Das heißt: Deutschland muss bereit sein, mehr Führungsverantwortung zu übernehmen. Nicht Führung allein, sondern Führungsverantwortung für Europa."

Auch der europapolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Christian Petry, widersprach der Kritik: "Wir übernehmen im zivilen und im militärischen Bereich Verantwortung und tragen damit wesentlich zum Zusammenhalt in Europa bei", sagte er der Zeitung. Auf "Kassandra-Rufe" von Merz könne Europa "allerdings gut verzichten".