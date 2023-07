Öffnet die CDU der AfD die Tür für eine Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene? Äußerungen von Parteichef Merz im ZDF-Sommerinterview wurden von vielen so verstanden. Nun versucht er, die Debatte einzufangen.

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz bleibt trotz heftiger Kritik auch aus den Reihen der Union bei seinen Äußerungen zum Umgang mit der AfD auf kommunaler Ebene. "Ich habe von dem, was ich gestern Abend gesagt habe, nichts zurückzunehmen", sagte der Oppositionsführer im Bundestag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Zuvor hatte er schon auf Twitter erklärt: "Um es noch einmal klarzustellen, und ich habe es nie anders gesagt: Die Beschlusslage der CDU gilt. Es wird auch auf kommunaler Ebene keine Zusammenarbeit der CDU mit der AfD geben." Äußerungen von Merz am Tag zuvor im ZDF-Sommerinterview waren anders interpretiert worden.

"Ich habe schlicht und ergreifend die Wirklichkeit beschrieben, dass nämlich in Sachsen-Anhalt ein Bürgermeister und in Thüringen ein Landrat gewählt worden ist von der Mehrheit der Bevölkerung. Und dass alle Parteien jetzt in dieser Stadt und in diesem Landkreis mit diesem Wahlergebnis umgehen müssen", sagte Merz der dpa. "Daraus abzuleiten, ich hätte den Weg geöffnet für die Zusammenarbeit mit der AfD auf kommunaler Ebene, ist wirklich völlig abwegig."

Im ZDF-Sommerinterview hatte Merz am Sonntag gesagt, Kommunalpolitik sei etwas anderes als Landes- und Bundespolitik. Wenn jetzt in Thüringen ein Landrat und in Sachsen-Anhalt ein Bürgermeister von der AfD gewählt worden sei, dann seien das demokratische Wahlen. "Das haben wir doch zu akzeptieren. Und natürlich muss in den Kommunalparlamenten dann auch nach Wegen gesucht werden, wie man gemeinsam die Stadt, das Land, den Landkreis gestaltet."

Auf die Frage, ob er diese Aussagen wiederholen würde, antwortete Merz am Montag: "Ich würde allenfalls noch stärker betonen, dass dies nicht nur eine Aufgabe der CDU ist, sondern eine Aufgabe aller Parteien der demokratischen Mitte in den jeweiligen Stadträten und Kreistagen." Es sei "Aufgabe aller Parteien in Deutschland, dafür zu sorgen, dass die AfD wieder kleiner wird".

Deutliche Kritik und Distanzierung bei CDU und CSU

Für sein Sommerinterview zog sich Merz Kritik auch in den eigenen Reihen zu - etwa bei den Wahlkämpfern in Hessen und Bayern, wo im Oktober neue Landtage gewählt werden. "Für die CDU Hessen kann ich sehr klar sagen, dass die Brandmauer ganz klar steht. Das sind keine Partner von uns, mit denen arbeiten wir nicht zusammen", sagte Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) im ZDF-"Morgenmagazin".

Eine ähnliche Ansage kam von der CSU aus München: "Wir sind ganz klar gegen jede Form der Kooperation mit der AfD, egal ob auf europäischer, auf Bundes-, auf Landes- oder gar auf kommunaler Ebene", sagte Parteichef Markus Söder nach einer Vorstandssitzung. Er betonte: "Ein Nein heißt ein Nein." Da gebe es keine Relativierung.

Die Vizepräsidentin des Bundestages, Yvonne Magwas, die auch dem CDU-Präsidium angehört, schrieb auf Twitter: "Ob Ortschaftsrat oder Bundestag, rechtsradikal bleibt rechtsradikal. Für Christdemokraten sind Rechtsradikale IMMER Feind!" Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) twitterte: "Die AfD kennt nur Dagegen und Spaltung. Wo soll es da ZUSAMMENarbeit geben? Die CDU kann, will und wird nicht mit einer Partei zusammenarbeiten, deren Geschäftsmodell Hass, Spaltung und Ausgrenzung ist."

Während NRW-Regierungschef Hendrik Wüst schwieg, sagte sein Innenminister Herbert Reul im Deutschlandfunk, der Grundsatz der CDU, nicht mit der AfD zusammenzuarbeiten, sei "richtig, zwingend und notwendig". Der CDU-Politiker betonte: "Es muss da ein klarer Strich gezogen werden."

In einem Beschluss des Parteivorstands von 2019 heißt es: "Jeder, der in der CDU für eine Annäherung oder gar Zusammenarbeit mit der AfD plädiert, muss wissen, dass er sich einer Partei annähert, die rechtsextremes Gedankengut, Antisemitismus und Rassismus in ihren Reihen bewusst duldet. (...). Die CDU lehnt jegliche Koalitionen oder ähnliche Formen der Zusammenarbeit mit der AfD ab."

AfD-Chef sieht Steine aus schwarz-grüner Brandmauer fallen

Der AfD-Vorsitzende Tino Chrupalla schrieb zu der Debatte auf Twitter: "Nun fallen erste Steine aus der schwarz-grünen Brandmauer. In Ländern und Bund werden wir die Mauer gemeinsam niederreißen. Gewinner werden die Bürger sein, die Wohlstand, Freiheit und Sicherheit durch interessengeleitete Politik wiedergewinnen."

Auch SPD, Grüne und Linke über Merz irritiert

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert wertete die Äußerungen des CDU-Chefs als "Tabubruch". Er sprach im ZDF-"Morgenmagazin" von einem Kurswechsel, den Merz offensichtlich für die CDU anstrebe. Es sei jetzt Zeit für einen "Richtungsstreit in der CDU".

Außerdem appellierte Kühnert an die Union, sich weniger auf die AfD zu fokussieren. "Ich erlebe eine unglaubliche Nervosität in der Union, in der manche geradezu manisch auf das Thema AfD fixiert sind", sagte er der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten". In der Union frage man sich dann bei jeder Debatte zuerst: "Was denkt und sagt die AfD? Wie können wir darauf reagieren?" Das müsse aufhören. "Die CDU sollte aufhören, sich als stolze demokratische Partei so klein machen", riet Kühnert.

Die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang sagte in der ARD: "Erst reduziert er diese Partei auf eine bessere Alternative für Deutschland und jetzt baut er die Brandmauer - die ja selbst von der Union immer wieder beschworen wurde - ein kleines Stück ab."

Linken-Chef Martin Schirdewan warf Merz einen "offenen Flirt mit der extremen Rechten" vor. "Der Vorsitzende der CDU öffnet den Feinden der Demokratie die Tür in diesem Land", sagte er in Berlin. "Ich halte das für völlig inakzeptabel."

Linnemann verteidigt Merz

Der neue CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann verteidigte Merz dagegen: Für die CDU sei klar, dass es "keine Zusammenarbeit mit der AfD" gebe, "egal auf welcher Ebene", sagte er der "Bild". "Das sieht auch Friedrich Merz so, wenngleich er zu Recht auf die schwierige Umsetzung vor Ort hinweist. Denn wenn es im Kommunalparlament etwa um eine neue Kita geht, können wir nicht nur deshalb dagegen stimmen, weil die AfD mitstimmt. Wir machen uns von Rechtsradikalen nicht abhängig."

Die vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestufte AfD legt seit Monaten in den Meinungsumfragen zu. Eine Insa-Umfrage für die "Bild am Sonntag" sah sie soeben bundesweit bei 22 Prozent. Zudem feiert die AfD Erfolge in der Kommunalpolitik. In Thüringen stellt sie seit kurzem erstmals einen Landrat, in Sachsen-Anhalt einen hauptamtlichen Bürgermeister.