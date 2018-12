Der Junge-Union-Vorsitzende Paul Ziemiak ist zum neuen CDU-Generalsekretär gewählt worden. Der 33-jährige Bundestagsabgeordnete erhielt am Samstag auf dem Bundesparteitag in Hamburg gerade einmal 62,8 Prozent der Stimmen. "Ich danke euch für dieses ehrliche Ergebnis, was für mich Ansporn ist, hart zu arbeiten als Generalsekretär. Ja, ich nehme die Wahl an und bedanke mich für euer Vertrauen. Dankeschön." Die neue CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hatte ihn für den Posten vorgeschlagen. Sie hatte die Nominierung auch damit begründet, dass die CDU jüngere Mitglieder anziehen und die Kommunikation moderner gestalten wolle. Zuvor hatte sich Ziemiak dafür ausgesprochen, nach der Wahl der neuen CDU-Chefin alle Flügel in der Partei einzubinden. "Hier heute geht es nicht um den gestrigen Tag. Es geht auch nicht um einzelne Personen sondern ich bewerbe mich bei Ihnen und Euch heute als Generalsekretär der CDU Deutschlands weil es um diese Partei geht und weil ich glaube, dass wir gemeinsam viel erreichen können weil heute etwas Neues beginnt, liebe Freunde. Weil ich an diesen Aufbruch an das Morgen und weil ich vor allem an die Christlich Demokratische Union Deutschlands, die stolzeste Volkspartei in Europa, glaube. Lasst uns zusammen glauben. Lasst uns zusammen kämpfen und lasst uns am Ende zusammen gewinnen. Dankeschön."