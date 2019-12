HINWEIS: DIESER BEITRAG ENTHÄLT KEINEN SPRECHERTEXT O-TON MALU DREYER (SPD) MINISTERPRÄSIDENTIN RHEINLAND-PFALZ: "Wir wollen Hartz IV hinter uns lassen, liebe Genossen und Genossinnen. Wenn wir heute dieses Konzept verabschieden, dann steht das in unserem Parteiprogramm, dann steht das in unserem Stammbuch, dass wir sagen, wir werden eine neue Grundsicherung einführen. Es ist das Bürgergeld, und es wird die Sichtweise derjenigen vollkommen verändern, die den Anspruch darauf haben. Wir wollen auf Augenhöhe den Menschen begegnen, die dann, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht es nicht geschafft haben, im Arbeitsmarkt zu bleiben oder im Arbeitslosengeld 1, und angewiesen sind darauf, dass der Staat sie trotzdem unterstützt. Wir wollen, dass diese Menschen nicht Bittsteller sind. Wir wollen, dass der Wert der Arbeit sich auch darin ausdrückt, dass wir ordentlich anständig auf Augenhöhe mit ihnen umgehen. Mit unserem neuen Bürgergeld, aber auch mit den Ansprüchen auf Qualifizierung, dem Anspruch auf Nachholen eines Schulabschluss. Das ist, glaube ich, genau das Richtige in der heutigen Zeit, um es deutlich zu machen. Wir begegnen uns von Mensch zu Mensch und nicht von oben nach unten, sondern wir begreifen uns als Partner und Partnerin. Und es geht uns um jeden Menschen, auch wenn er irgendwann mal Pech hat in seinem Leben und aus irgendwelchen Gründen es eben nicht geschafft hat, im Arbeitsmarkt zu bestehen."