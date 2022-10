von Jan Rosenkranz Grünen-Vorstand Omid Nouripour ist vieles: Chefdiplomat, Parteisorger und Krisenvermeider. Beim Parteitag muss er den innerparteilichen Frieden wahren und gleichzeitig die Ampelpartner besänftigen. Gelingt die Zerreißprobe?

Für die Grünen ist es sicher kein Schaden, in diesen Zeiten einen wie Omid Nouripour an der Spitze der Partei zu wissen. Er ist freundlich, witzig, kann grundsätzlich mit allen und vor allem polarisiert er weniger als Ricarda Lang, mit der der 47-Jährige sich seit neun Monaten den Vorsitz der Grünen teilt. Nouripour ist dagegen der grüne Diplomat. Der versierte Außenpolitiker hat in 15 Jahren Bundestag gelernt, was es braucht, um Gesprächsfäden zu knüpfen, Kanäle zu öffnen und Streits beizulegen. Diese Fähigkeiten kann er nun gleich an mehreren Stellen zur Ausübung bringen. Denn es geht in diesen ohnehin kriegerischen Tagen darum, gleich zwei weitere Frieden zu retten: den Koalitions- und den Parteifrieden.