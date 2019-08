CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak schreibt auf Twitter über eine mögliche SPD-Doppelspitze aus Ralf Stegner und Gesine Schwan: "#Stegner hat nun doch eine Frau gefunden... Wenn beide noch den #Kevin adoptieren, könnten wir eine Neuauflage von 'Eine schrecklich nette Familie' aufführen. #Familientherapie". Doch das kommt auf Twitter gar nicht giut an. Viele beklagen das mangelnde Niveau des CDU-Generalsekretärs. Auch der im Tweet erwähnt Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert antwortet Ziemiak. Zwar bekommt Ziemiak für seinen Tweet 2000 Likes, aber in den Antwort-Tweets findet sich bislang niemand, der Ziemiak in Schutz nimmt. Die knackigsten Antworten an Paul Ziemiak im Video.