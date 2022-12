Was tun gegen den Personalmangel in Deutschland? Kolumnist Jakob Augstein fordert, die Grenzen für Zuwanderer zu öffnen, ntv-Politikchef Nikolaus Blome will lieber "vor Ort" etwas ändern. Auf dem Weg zum Berliner Hauptbahnhof herrscht aber nicht nur bei diesem Thema Uneinigkeit.