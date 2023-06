von Benedikt Becker Er war Kanzleramtschef, Umwelt- und Wirtschaftsminister. Und heute? Im stern-Interview erzählt CDU-Politiker Peter Altmaier, warum er seine Zeit nicht nur im saarländischen Garten verbringt – und was er zum Geburtstag plant.

Herr Altmaier, gibt es ein Leben nach der Politik?

Ja klar! Und es ist vielfältiger als man denkt: Ich habe meine Freiheit zurück, weil nicht mehr alles minutiös durchgeplant ist. In den Jahren ständiger Arbeit am Limit habe ich oft darüber nachgedacht, was ich im Ruhestand alles tun könnte: Das wird jetzt umgesetzt!

Was geht heute, was früher nicht ging?