HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Peter Altmaier (CDU), Bundeswirtschaftsminister: "Der Koalitionsausschuss gestern war ein starkes Signal, dass wir auch bei der Bekämpfung der Herausforderung durch das Coronavirus erstens zusammenstehen in der Regierung, das wir zweitens nicht zulassen, dass dieses Virus die deutsche Wirtschaft infiziert und dass wir gemeinsam mit unseren europäischen Freunden, aber auch vor allen Dingen in Deutschland, die richtigen Maßnahmen ergreifen. Durch mehr Investitionen, durch Planungsbeschleunigung, aber auch mit maßgeschneiderten Hilfen für die betroffenen Unternehmen. Wir haben uns vereinbart zur Verbesserung bei Kurzarbeit. Und es muss klar sein, von Anfang an, dass wir Unternehmen, die ohne eigenes Verschulden, durch die Corona-Situation in Schwierigkeiten kommen, dass diese Unternehmen die Hilfe bekommen, die sie brauchen, damit sie ihre wirtschaftlichen Erfolgsgeschichten fortsetzen können."