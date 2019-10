Beim Digital-Gipfel in Dortmund hat es einen schweren Zwischenfall gegeben: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier stürzte beim Gang von der Bühne und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der CDU-Politiker zog sich eine Platzwunde am Kopf zu und war nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur zunächst bewusstlos. Er kam aber noch vor Ort wieder zu sich.

"Uns allen stockte der Atem"

Altmaier sei nach seiner Auftaktrede am Dienstagvormittag auf einer Treppe gestolpert, teilte eine Ministeriumssprecherin mit. Videoaufnahmen zeigen, wie der 61-Jährige daraufhin nahezu ungebremst auf dem Gesicht aufschlägt. Nach dem Sturz kümmerten sich Sanitäter sofort um den am Boden liegenden Minister. Helfer schirmten ihn mit dunklen Tüchern ab. Der Saal wurde geräumt. Schließlich wurde Altmaier mit einem Rettungwagen in ein Krankenhaus gefahren.

Im gut gefüllten Forum A der Messehalle hatte zuerst Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet eine rund 15-minütige Rede gehalten, anschließend hatte Altmaier knapp 20 Minuten gesprochen. Laschet sah dessen Sturz aus nächster Nähe. "Uns allen stockte der Atem. Gut, dass sofort ein Arzt und Medizinprofessor bei ihm war", schilderte der CDU-Politiker später den Schreckensmoment. Der Wirtschaftsminister habe allen Helfern noch danken können, bevor er ins Krankenhaus gebracht worden sei, berichtete Laschet weiter. Er wünsche ihm von Herzen eine baldige Genesung. "Ich höre, dass es ihm den Umständen entsprechend gut geht. Das lässt uns hoffen, dass er bald wieder in alter Frische aktiv sein kann."

Gegen Mittag hieß es aus dem Wirtschaftsministerium, Altmaier werde im Krankenhaus weiter untersucht und beobachtet.

Genesungswünsche für Altmaier auf Twitter

Parteiübergreifend schickten Politiker dem Minister Genesungswünsche via Twitter. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer schrieb: "Was für ein Schreck! Lieber Peter Altmaier, ich wünsche Dir gute Besserung und dass Du schnell wieder auf die Beine kommst." Auch Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) wünschte eine rasche Genesung und twitterte: "Wir sehen uns hoffentlich ganz bald wieder im Kabinett." Dietmar Bartsch von den Linken schloss sich den guten Wünschen an und schrieb an Altmaier: "Kommen Sie schnell wieder auf die Beine!"

Die Veranstaltung wurde fortgesetzt, als Altmaier auf dem Weg in die Klinik war. Die Vorstellung des Projektes der Europäische Datenplattform wurde aber ohne Altmaier präsentiert. Die für 11 Uhr angesetzte Pressekonferenz mit Altmaier und Vertretern der Bitcom wurde abgesagt.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will am Nachmittag den Digital-Gipfel besuchen. Der Gipfel und sein ganzjähriger Prozess bilden laut Wirtschaftsministerium die zentrale Plattform für die Zusammenarbeit von Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft bei der Gestaltung des digitalen Wandels.