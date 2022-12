Frankfurts früherer Oberbürgermeister Peter Feldmann, hier am Mittwoch im Gerichtssaal des Landgerichtes Frankfurt am Main

Im Korruptionsprozess gegen den früheren Oberbürgermeister von Frankfurt am Main, Peter Feldmann, hat das Landgericht der Mainmetropole sein Urteil gefällt.

Der abgewählte Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann ist im Korruptionsprozess vor dem Landgericht schuldig gesprochen worden. Der SPD-Politiker muss wegen Vorteilsnahme in zwei Fällen eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu 175 Euro, also insgesamt 21.000 Euro zahlen, wie das Landgericht Frankfurt am Freitag verkündete. Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer ebenfalls eine Geldstrafe gefordert, Feldmanns Verteidigung dagegen einen Freispruch verlangt. Feldmann selbst hatte in seinem sogenannten letzten Wort die gegen ihn erhobenen Vorwürfe erneut zurückgewiesen.

Im Zusammenhang mit einer Affäre um überhöhte Gehälter und Betrugsvorwürfe bei der Arbeiterwohlfahrt (AWO) hatte die Anklage dem 64-Jährigen Vorteilsannahme vorgeworfen. Feldmanns frühere Lebensgefährtin und spätere Ehefrau soll als Leiterin einer deutsch-türkischen Kita zu viel Geld und einen Dienstwagen erhalten haben. Das Arbeitsverhältnis soll ab 2014 aufgrund seiner damaligen Stellung als Oberbürgermeister geschlossen worden sein. Im November war Feldmann in einem Bürgerentscheid als Oberbürgermeister abgewählt.

Mehr dazu gleich hier.